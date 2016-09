Trickshots und Comedy

Tischtennis ist ein Breitensport. Er erfordert ein hohes Maß an Konzentration, Übung, Schnelligkeit und Technik. Auch in Luxemburg ist Ping Pong, wie der Sport noch genannt wird, sehr beliebt. Und wie bei jedem Sport gibt es auch so genannte Ball-Künstler, also Spieler, die unglaubliches mit dem kleinen Zelluloid-Ball anstellen können... und sich dabei oft selbst auf die Schippe nehmen.

Das Video zeigt einen asiatischen Spieler, der einem durch seine Tricks Lust macht diese Sportart zu ergreifen.