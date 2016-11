Ein Trump mit rollenden Augen

"Americans Abroad: Vote" ("Amerikaner im Ausland: Wählt") steht auf der großflächigen Anzeige, mit der die Sozialistische Volkspartei (SF) gerade Aufmerksamkeit erregt. Neben dem Aufruf ist der obere Teil eines Gesichts zu sehen, das Trumps unverkennbare Toupetfrisur krönt. Die auf die hinteren Busräder geklebten Augen rollen bei jeder Bewegung des Busses im Kreis.

"Die Anzeige ist offensichtlich mit Humor zu verstehen, aber wir nehmen die US-Wahl tatsächlich sehr ernst", erklärte SF-Chefin Pia Olsen Dyhr am Donnerstag in einer E-Mail an die Deutsche Presse-Agentur. "Sie hat großen Einfluss auf uns alle, selbst im winzigen Dänemark. Mr. Trumps politische Ansichten sind sehr weit von unseren entfernt, und ich finde den Gedanken beängstigend, dass er im Oval Office sitzen könnte."

Mit der Anzeige hoffe ihre Partei, einige der über 8700 wahlberechtigten US-Amerikaner in Dänemark davon zu überzeugen, wählen zu gehen. Über die Webseite www.americansabroadvote.org könnten sie herausfinden, wie sie das tun können. Bis zum Wahltag soll der Bus noch durch die Straßen von Kopenhagen rollen.