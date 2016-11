Der andere Advent

Auf dem Internetportal Pflichtlektüre.com heißt es zum Adventsgedicht aus "Loriots heile Welt": "Anders im Adventsgedicht von Loriot. Zwar finden sich auch hier die typisch weihnachtlichen Stilmittel, wie blinkende Sterne und ein verschneiter Wald, doch schon im vierten Vers wird klar dass dieses Gedicht anders ist. Trotz des typischen Rhythmus und des klassischen Reimschemas nimmt die Geschichte kein gutes Ende. Mit subtiler Ironie verpackt der Humorist Horrorszenarien und mörderische Ausschweifungen in eine liebliche Szenerie rund um das Försterhaus. In diesem bringt die Försterin am Nikolausabend ihren Mann um, unbemerkt vom Rest der Welt."