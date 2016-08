Rémi Gaillard gewinnt den Zehnkampf

Kennen Sie den französischen Komiker Rémi Gaillard? Nein? Na, dann haben Sie etwas verpasst. Der junge Franzose wurde durch seine medial dokumentierten Streiche zur Internet-Berühmtheit. Inzwischen hat er im Netz Kultstatus erreicht, mit 1,4 Milliarden Video-Aufrufen sowie über 5 Millionen Abonnenten. Anlässlich der Olympischen Spiele in Rio zeigen wir eines seiner Videos, das zwar schon etwas älter ist, aber durch die Sport-Spiele in Brasilien wieder aktuell.

Gaillard tritt im Zehnkampf an. Und bringt so manchen Mitbürger damit zur Verzweiflung. So werden unter anderem ein Obsthändler, ein Fischer usw. ungewollt zum Opfer seines sportlichen Ehrgeizes.

Als Sieger am Ende des Tages kann dann auch nur einer feststehen: Rémi Gaillard. Der 41-Jährige feiert den Erfolg im Kreise seiner Freunde, mit Fahnen, Trompeten, Geschrei und Musik mitten auf der Straße.