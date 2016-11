Hund mit Klebstoff beschmiert

Eine Tierklinik in der Türkei hat Hündchen Pascal das Leben gerettet, nachdem eine Gruppe Kinder das Tier mit Epoxykleber beschmiert und dann durch den Dreck gezogen hatte. Die Bengel hatten Pascal am Schluss noch ausgesetzt, damit er verhungert. Auf Facebook postete die Organisation He'Art of Rescue zwei Videos, die die wundersame Rettung des kleinen Hundes dokumentieren:

Die Tierärzte in der Klinik gaben dem verängstigten Pascal zunächst ein Schmerzmittel, dann begannen sie ihn zu rasieren. Dabei stellten sie fest, dass ein Ohr wegen der dicken Dreckschicht sehr schlecht durchblutet wurde, was wiederum bereits zu einer Nekrose, dem Absterben des Gewebes, geführt hatte.

Die Tierärzte mussten schnell handeln, bevor der Epoxykleber noch mehr verhärtete. Auf den Videos ist zu sehen, wie sie sorgfältig die mehreren Zentimeter Kruste bei Pascal entfernen.

Eine Gesundheitskontrolle brachte jedoch eine gute Nachricht: Pascal ist zwar unterernährt, aber leidet an keiner Krankheit. Er wird noch zwei Wochen in der Klinik bleiben. Dann hoffen die Tierärzte, dass jemand dem Hund ein neues Zuhause gibt.