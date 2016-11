Hardrock auf Kinder-Instrumenten

Was passiert, wenn Jimmy Fallon, Metallica und The Roots Kinder-Instrumente in die Hand gedrückt bekommen und damit "Enter Sandman" performen sollen? Na ganz einfach: Ein unvergesslicher TV-Moment.

Die Musiker hatten auf jeden Fall viel Spaß bei der Aktion. Ihre Kinder täten gut daran, in nächster Zeit ihre Musikinstrumente gut zu verstecken...