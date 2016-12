Den Klappstuhl nicht vergessen

Auf seiner Facebook-Seite hat Etienne Schneider am Donnerstag ein Video des TV-Senders VTM gepostet: "Wichtegen Appell un all meng Kolleginnen a Kollegen aus der Regierung: leet iech ee Klappstull an d'Mall wann dir op Bréissel an eng Reunioun fuert! Et weess ee jo ni.."

In dem Viedo kämpft ein Politiker für die Anerkennung seines Landes. Die andern Länder glauben ihm dies jedoch nicht. Zum Schluss wird der Mann mit seinem Klappstuhl und seinem selbstgebastelten Schild von der Security nach draußen gebracht.