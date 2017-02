Seltene Antiquitäten in der Luxexpo

Am Donnerstag fand in der Luxexpo-Halle auf dem Kirchberg die Vernissage der "Antiques & Art Fair Luxembourg and the Greater Region" statt. Vom 3. bis zum 6. Februar können Interessierte die Antik-Messe von 11.00 bis 19.00 Uhr besuchen.

Schauen Sie sich unsere Bildergalerie zu der Vernissage an.