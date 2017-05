Der Schreck, der Leben rettet

Wer kennt es nicht: Man ist in sein Handy vertieft, redet mit seinem Begleiter, ist in Gedanken versunken und unkonzentriert... und überquert die Straße. Das birgt Gefahren. Jedes Jahr werden in der französischen Hauptstadt 4.500 Personen beim Überqueren der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst.

Die Pariser Verkehrsautoritäten haben deshalb eine virtuelle Unfall-Anzeigetafel entwickelt. Um was handelt es sich? Jedes Mal, wenn eine Person bei Rot über die Straße läuft ertönt das Quietschen eines stark bremsenden Autos. Der Fußgänger erschreckt. Just in dem Moment nimmt eine versteckte Kamera ein Foto seines Gesichtes und überspielt es auf eine Anzeigentafel, mit den Hinweis vorsichtiger zu sein.

Es scheint zu wirken, denn quasi alle "Ertappten" gaben anschließend an, in Zukunft vor dem Betreten der Fahrbahn besser hin zuschauen.