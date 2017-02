"Einwanderer haben Ihr Essen gekocht und Sie bedient"

Der Satz "Einwanderer haben Amerika groß gemacht (und sie haben übrigens heute auch Ihr Essen gekocht und Sie bedient)" steht kleingedruckt am Ende jedes Kassenbelegs.

Eine Journalistin des Fernsehsenders NBC war am Sonntag zum Brunch in dem Lokal des Fernsehkochs Mark Simmons. Sie entdeckte den Satz auf der Rechnung und veröffentlichte im Kurzmitteilungsdienst Twitter ein Foto davon - 48 Stunden später war das Bild ein Hit in den sozialen Netzwerken.

Brooklyn, make sure you brunch at Kiwiana Restaurant.



They believe immigrants make America great!

Auch andere New Yorker Restaurants, von denen viele auf die Arbeit von Einwanderern angewiesen sind, hatten gegen das Dekret protestiert. Einige stellten in ihre Schaufenster Schilder mit dem Spruch "Flüchtlinge sind willkommen". Die Initiative Breaking Bread NYC, die sich zur kulturellen Verständigung über das Essen engagiert, veröffentlichte eine Liste mit Restaurants, in denen Gerichte aus den sieben von dem Einreiseverbot betroffenen muslimisch geprägten Ländern angeboten werden.

Trump hatte mit der Eilverordnung vom 27. Januar für 90 Tage die Einreise von Bürgern aus Iran, Irak, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien gestoppt. Derzeit sind die Gerichte damit beschäftigt.