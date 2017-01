Marianne ist zahlungsunfähig

Die Auflage der Zeitschriftist in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres um 8,3 Prozent auf 143.000 Exemplare gesunken. Hauptverlustquelle bei der Auflage ist der Einzelverkauf an den Kiosken, der um 18 Prozent zurückging.Das Magazin, das 63 Mitarbeiter beschäftigt, hat seine finanzielle Gesundheit nach dem Verlustjahr 2012-2013 nicht mehr wiedergefunden.hatte in jenem Jahr einen Verlust von drei Millionen Euro verzeichnet, erklärte Yves de Chaisemartin. Im Jahr darauf hatte der Gewinn zwar 300.000 Euro betragen. Im vergangenen Jahr aber wurde die Schwäche des Magazins erneut deutlich.

Nach einer juristischen Auseinandersetzung gab es einen Verlust von 300.000 Euro. Der Umsatz des Verlages betrug im vergangenen Jahr 24,5 Millionen Euro. Yves de Chaisemartin will neue Investoren nicht ausschließen. Priorität soll allerdings der Ausbau des Internets sein.

will mit einem zu bezahlenden Premiumteil auf den Markt gehen und will ein Internet Abonnement anbieten. Nach eigenen Angaben hat der Internet Besuch in den vergangenen Monaten stark angezogen. Im vergangenen November verzeichnetevier Millionen Besucher auf seiner Website, eine Million mehr als im Jahr zuvor.