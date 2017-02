Ohne Feuer keinen Rauch...

Ein belgischer Journalist klingelt im Rahmen der Satire-Sendung "De Ideale Wereld" des flämischen Fernsehens (VRT) an mehreren Türen und befragt sie Hausbewohner, was sie vom Gesetzentwurf des amtierenden NVA-Staatssekretärs für Asyl und Immigration in der föderalen Regierung Michel, Theo Francken, halten. Dabei geht es um die Frage, ob Personen aufgrund eines einfachen Terrorismus-Verdachts des Landes verwiesen werden können.

Quasi alle Befragten sagen, dass ein Verdacht völlig ausreicht, um gegen diese Leute vorzugehen. Beweise brauche man nicht. "Es gibt kein Feuer ohne Rauch", so die allgemeine Meinung.

Der Journalist bedankt sich für die Antworten und zieht von dannen. Einige Zeit später kehrt er aber als Polizist verkleidet zu den Interviewpartnern zurück und bezichtigt sie zum Beispiel mit dem Fahrrad über Rot gefahren zu sein, oder mit dem Auto zu schnell unterwegs gewesen zu sein. Die Beschuldigten reagieren auf die Vorwürfe, indem sie Beweise fordern. Der Journalist entgegnet aber, dass alleine der Verdacht ausreiche, um ein Bußgeld zu fordern. "Kein Feuer ohne Rauch", argumentiert er. Darauf wissen die Leute nichts mehr zu antworten, außer dass es ungerecht sei und sie die Strafe nicht zahlen.

Da kann man nur sagen: "Was dem einen recht ist, sollte dem anderen doch billig sein". Oder?