Der barmherzige Samariter

Der London Marathon gehört zu den bekanntesten der Welt. Jedes Jahr werden dort außergewöhnliche Geschichten geschrieben. Gewonnen hat ihn in diesem Jahr der Kenianer Daniel Wanjiru mit einer Zeit von 2 Stunden und 5 Minuten. Er war aber nicht der Held des Tages, trotz seines Sieges.

Die Szene, die den Leuten entlang der Zielgerade und an den Bildschirmen zu Hause in Erinnerung bleiben wird, ist die des komplett erschöpften David Wyeth und seines "Retters" Matthew Rees. Beide Läufer hatten es fast geschafft, als sie in die Zielgeraden des London-Marathons einliefen. Doch während Rees nach den 42 Kilometern noch einigermaßen fit war, wirkte David Wyeth komplett am Ende. Er taumelte, machte nur noch kleine Schritte und schien orientierungslos. Man hatte den Eindruck, er könne jeden Augenblick zusammenbrechen.

Der 29-Jährige Rees sieht seinen in Not geratenen "Kollegen", hält an - und hilft Wyeth mit Hilfe eines Ordners die letzten etwa 150 Meter ins Ziel. Das alles unter den Augen von Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry, die dem Trio dann auch eifrig Beifall spendeten.

Am Marathon nahmen etwa 40 000 Läufer teil. Zahlreiche von ihnen trugen blaue Stirnbänder als Zeichen der Initiative "Heads Together". Sie wirbt für einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen.