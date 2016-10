Werbetafel zeigt Pornofilm

Polizei und Experten für Cyber-Kriminalität suchten am Samstag nach den Schuldigen, nachdem auf der Werbetafel an einer Hauptverkehrsstraße am Vortag mitten im Berufsverkehr der Sexfilm zu sehen war. Die Betreiber stellten der als Videotron bekannten Tafel rasch den Strom ab - da hatten allerdings schon zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Vorfall gefilmt. Im Internet verbreiteten sich die Aufnahmen unter dem Hashtag "videotron" wie ein Lauffeuer.

Spezialisten für Cyber-Kriminalität sollen nun klären, ob es sich bei der Ausstrahlung um ein technisches Versehen oder das Werk von Hackern handelte, wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärte. Im mehrheitlich muslimischen Indonesien ist der Zugang zu pornografischen Websites blockiert. In Filmen und im Fernsehen werden Liebesszenen durch die staatliche Zensur gepixelt oder ganz herausgeschnitten.