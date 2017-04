Jean Miot ist tot

Der "Baron der französischen Presse", so wurde Jean Miot genannt. Der Journalist hatte drei Jahrzehnte in der Hersant-Gruppe verbracht. Zwischen 1993 und 1996 war er Präsident des Aufsichtsrats der französischen Tageszeitung "Le Figaro".

Zwischen 1996 und 1999 leitete er die französische Nachrichtenagentur AFP.

Der Sohn eines Klavierstimmers verstarb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 77 Jahren in seinem Wohnaus in Saint-Denis-de-Jouhet.