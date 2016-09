WhatsApp-Nachricht droht Schülern mit Tod

In einer über "WhatsApp" versendeten Sprachnachricht wird derzeit Oberhausener Grundschulkindern gedroht. Besorgte Eltern meldeten sich am 15. September bei der Polizei. Eine weibliche Computerstimme fordere die Empfänger darin auf, die Nachricht an fünf weitere Kinder weiterzuleiten. Die Stimme drohe mit Mord, falls die Anweisung nicht befolgt werde. Die Polizei versucht den Urheber zu ermitteln.