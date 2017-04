Wifi in den Wolken

Das "Rapid Response Vehicle" (RRS) besteht aus einem Fahrzeug und einem Luftballon. Das Fahrzeug verbindet sich mit einem SES-Satelliten und dem Luftballon. Bis zu einem Umkreis von 30 km kann der Luftballon über das Fahrzeug Verbindungen mit dem Satelliten und so der ganzen Welt herstellen. So kann in Gegenden ohne Infrastruktur oder wo diese zerstört wurde, die Konnektivität hergestellt werden. Laut SES sind so Videokonferenzen, GSM-Dienstleistungen, Übertragungen von Daten und Verbindungen aller Art möglich.

Dieses neue, vielseitige Produkt wendet sich an eine ganze Reihe von möglichen Anwendern. Diese können einen gewerblichen, zivilen, humanitären aber auch militärischen Hintergrund haben. "Dieses Fahrzeug ist in der Lage Multi-Band-, und Multi-Orbit-Verbindungen herzustellen und erlaubt es so alle denkbaren Missionen an allen denkbaren Orten durchzuführen", so Nicole Robinson, Corporate Vice President, Government Market Solutions bei SES. Laut SES seien denkbare Missionen solche, die im Zusammenhang mit humanitären Einsätzen, Grenzsicherungs-Maßnahmen, Friedenserhaltungsmissionen und sonstigen kommerziellen Anwendungen stehen.

Aber auch in Katastrophengebieten, wo herkömmliche Verbindungen zerstört sind kann das RRS eingesetzt werden. Ein "Notzugang ins Internet" kann so schnell hergestellt werden.