Modell-Eisenbahnen nach wie vor beliebt

Organisiert wurde die Börse von dem Sammlerverein Module-Club aus Luxemburg-Stadt. An rund 65 Ständen wurde in diesem Jahr alles gehandelt und gefeilscht, was mit Modelleisenbahnen nur zu tun hatte.

Schon am Morgen war die Halle mit zahlreichen Besuchern gut gefüllt. Unter Sammlern ist die Veranstaltung in Steinsel sehr beliebt. Für jeden Geldbeutel war etwas dabei. Experten wie auch Anfänger kamen voll auf ihre Kosten.

Es verstand sich dann auch von selbst, dass nicht nur gekauft sondern bei dem Treffen auch viel gefachsimpelt wurde.