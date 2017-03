Brandeinsatz am frühen Morgen

In der rue de Stalingrad in Esch-sur-Alzette kam es am frühen Montagmorgen gegen fünf Uhr zu einem Brand. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Polizei.

Was genau den Brand ausgelöst hat, wie schlimm der Schaden ist und ob Personen zu schaden kamen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst, bestätigt die Polizei vor Ort.