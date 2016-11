Sportlich ins Wochenende

Die Initiative des Sportministeriums in Zusammenarbeit mit dem COSL und dem Familienministerium richtete sich an sämtliche Personen ab 50 Jahren. 38 verschiedene sportliche Workshops wurden angeboten. Doch bevor diese in Angriff genommen werden konnten, ging es los mit kollektiven Aufwärmübungen.

Nach einem stärkenden Mittagessen ging es dann weiter mit den Workshops, bevor man zum Abschluss zwischen „Thé dansant“ oder einer Runde Schwimmen im Hallenbad des „Lycée Aline Mayrisch“ wählen konnte.