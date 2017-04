Polit-Punk gegen Rechts

„Wir müssen den Leuten nicht sagen, dass Trump voller Sch… ist. Die allermeisten wissen eh, dass Trump ein verdammtes Stück Dreck ist, gegen das angekämpft werden muss“: Das sagte Anti-Flag-Gründungsmitglied Pat Thetic im Tageblatt-Interview auf die Frage, warum die Polit-Punkband aus Pittsburgh noch kein Lied über den neuen US-Präsidenten geschrieben hat.

Am Sonntag gastierten Anti-Flag in der Rockhal, nachdem sie zuvor auf dem Weg nach Luxemburg einen kurzen Zwischenstopp in Köln eingelegt hatten, um bei der Anti-AfD-Demonstration ein Gratis-Konzert zu geben. „Als wir erfuhren, was es mit der AfD auf sich hat, haben wir uns gedacht: da müssen wir hin“, so Pat Thetic, der eigentlich Patrick Bollinger heißt. Und weiter: „Der Hass der Rechtspopulisten darf nicht bagatellisiert werden, er darf nicht als normal angesehen werden. Und genau das ist das Problem, wenn Leute wie Trump und Le Pen mit ihrem Hass als ‚normal‘ angesehen werden. Diese Tendenzen müssen bekämpft werden, sonst wird es immer schlimmer.“

Daher sahen es Anti-Flag fast schon als ihre Pflicht an, zwischen den Auftritten in Oberhausen (Samstag) und Luxemburg (Sonntag) noch einen Akustik-Set in Köln für die ‚gute Sache‘ zu geben. „Es war super. Wir sind aufgewachsen im Bewusstsein, dass Protestieren keine schlechte Sache ist. Im Gegenteil, es macht sogar Spaß. Es ist gut rauszugehen und dem Mann zu sagen, er soll sich verpissen. Es ist gut rauszugehen und sich gegen die Polizei zu wehren, wenn diese die Leute beschützt, die offensichtlich falsch liegen. Protestieren gibt dir Genugtuung und ist generell wichtig. Deshalb wollen wir als Band den Leuten zeigen, dass Protestieren eine normale Sache ist, wenn man glaubt, dass etwas nicht richtig ist. Das ist die einzige Macht, die wir haben. Man braucht nichts kaputt zu schlagen, doch wenn 200.000 Menschen auf die Straße gehen, dann ändern sich Sachen“, so der Drummer über den viel beachteten Auftritt in Köln.

Viel beachtet war auch der Auftritt am Abend im gut gefüllten Club der Rockhal. 80 Minuten pure Energie brachten die Jungs aus Pittsburgh rüber, das Publikum nahm’s dankbar an.