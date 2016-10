Ablenkung an 27 Prozent der Unfälle Schuld

Die 27-jährige Frau, die von Belval in Richtung Kreisverkehr Raemerich unterwegs war, durchbrach das Absperrgitter und landete in einem Kühlbecken des in der Nähe liegenden Stahlwerkes. Der Wagen ist sofort im Wasser versunken. Ein Mann eilte zur Hilfe und wollte, laut Polizeiangaben erste Hilfe leisten, allerdings ohne Erfolg. Erst als die Rettungskräfte eintrafen, also rund 15 Minuten später, konnte die Frau aus dem Auto befreit werden. Sie erlag am späten Dienstagnachmittag an ihren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet und eine Autopsie wurde angefordert.

Nun stellen sich aber viele Fragen, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Der Verkehrspsychologe, Dr Lucien Nicolay erklärt, dass 27 Prozent der Unfälle durch Ablenkung passieren. "Ablenkung und Müdigkeit werden im Fachjargon Silent Killers genannt", so Nicolay gegenüber dem Tageblatt. Der Fahrer ist müde, denkt aber er könnte ohne weiteres noch fahren. Auch Ablenkung durch Mobiltelefone oder gar Navigationsgeräte und Radios, können Schuld an einem Unfall sein. "Eine Sekunde nicht die volle Konzentration auf der Straße, bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine zurückgelegte Distanz von 30 Metern", so Nicolay.

Laut dem Verkehrspsychologen würde nicht nur das Mobiltelefon eine Gefahr darstellen, sondern ebenfalls Navigationsgeräte und die Multimediasysteme in den Autos. "Eigentlich sollte der Fahrer dass Navigationsgerät nicht während der Fahrt manipulieren. Bestenfalls sollte man das gewünschte Ziel vor der Fahrt einstellen", so Dr. Nicolay.

Will man trotzdem das Ziel während der Fahrt ändern wollen, dann rät der Psychologe kurz anzuhalten. "Optimal ist ein Head-Up-Display, also eine Projektion des Navigationsgerätes in die Windschutzscheibe. So wird der Fahrer weniger abgelenkt", erklärt Dr. Nicloay weiter.

Übelkeit oder Unwohlsein, können laut dem Experten ebenfalls zu einem Unfall führen: "Der Fokus des Fahrers liegt dann auf dem Körper und nicht mehr auf der Straße. Verliert man das Bewusstsein kann dies verheerende Folgen haben"

Das Nutzen vom Mobiltelefon ist in Luxemburg verboten. Allerdings ist das Telefonieren mit einer Freisprechanlage oder einem Knopf im Ohr erlaubt. "Das Telefonieren an sich kann den Fahrstil ebenfalls verändern. Streitet man sich beispielsweise am Telefon, kann dies zu einem agressiveren Fahrstil führen. Es ist eine emotionale Belastung für den Fahrer. Schnelleres Fahren kann die Konsequenz sein", so Dr. Lucien Nicolay abschließend.

Im Fall des Unfalls vom Dienstag aber steht noch nicht fest, durch welche Umstände die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat.