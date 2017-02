Ein Bus in die Zukunft

Differdingen wird als erste Stadt der Welt ein vollelektrisches Busnetz mit den Bussen des Modells Volvo 7900 betreiben. Bislang fahren drei Linien des Diffbus in Differdingen. Das Busnetz soll allerdings um eine Linie nach Niederkorn erweitert werden. Zusätzlich dazu wird das komplette Netz elektrifiziert. Die Betriebskosten lagen für die drei Linien bei 800.000 Euro. Nach dem Umsatteln auf Elektro sind 1,2 Millionen Euro für den Betrieb vorgesehen, sagte Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini gestern in Wroclaw.

Warum Elektro?



Wichtigster Punkt ist die Reduzierung der Luftverschmutzung in den Städten und die Senkung des Geräuschpegels. „Eine so starke Luftverschmutzung durch Millionen von Autos, dass manche Städte nicht mehr mit Verbrennungsmotoren befahren werden durften, muss einen zum Umdenken bewegen“, so Traversini. Er zieht in Erwägung, noch weiter Fahrzeuge der Gemeinde auf Elektromotoren umzustellen. Erland Morelissen, „Hybrid Team Leader“ bei Volvo, sieht elektrische Fahrzeuge nicht nur als umweltfreundliche, sondern auch als energie-effizientere Fortbewegungsmittel an. Ein E-Bus sei fast viermal so effizient wie ein City-Bus mit Diesel-Motor. Die Stromproduktion einer Windmühle reiche aus, um 25 E-Busse zu betreiben.

Zurzeit nutzen um die 105.000 Menschen den Diffbus. Die Entscheidung, auf vollelektrische Busse zu setzen, ist eigentlich sehr neu. Es gab Pilotprojekte in Skandinavien: In Stockholm fuhr die Linie 73 eine Zeit lang vollelektrisch. Diese wurde aber wieder eingestellt. Nicht zu verwechseln sind die Elektrobusse mit den Hybridbussen. Letztere sieht man häufiger, auch bei der AVL. Die Hybriden haben aber zusätzlich noch einen Dieselverbrennungsmotor.

Als Betreiber des neuen Elektro-Busnetzes fungiert Sales-Lentz. „Es gab vorher eine öffentliche Ausschreibung“, betont Traversini, „und selbst dann haben wir mit dem Preis gerungen.“ Wolfgang Schroeder, der Generaldirektor von Sales-Lentz, erklärt: „Auch für uns war das Ganze ein großes Risiko, denn es existieren keine Erfahrungswerte.“ Zudem mussten auch Umbauarbeiten spezifisch für Elektrobusse an den Hangars vorgenommen werden. „Es ist kein Pilotprojekt mehr, wir fahren tatsächlich“, so Schroeder.

Bei den Bussen setzt man auf Volvo, bei den Ladestationen hat man sich für Heliox entschieden. Diese Ladestationen sind speziell für die Schnellaufladung geeignet. Der Aufladevorgang dauert nur wenige Minuten. Einer der zwei Pantografen mit der Ladevorrichtung soll nach Niederkorn kommen. Der andere kommt in die Differdinger rue Michel Rodange. Für die vier Linien reicht das.

Die Busse werden mit dem Oppurtunity Charging System aufgeladen. Bei diesem Ladesystem braucht man weniger Stationen, als das zum Beispiel für Ladesysteme der Fall ist, die an jeder Haltestelle aufladen (Bus Stop Charging). Dennoch braucht man keine so großen und deshalb teuren Akkus wie bei der Nachtaufladung (Over Night Charging). Beim Opportunity Charging System benötigt man nur an jedem Ende der Strecke eine Ladestation. Ab Mai/Juni sollen dann die ersten E-Busse durch Differdingen fahren und die Stadt wird damit in Sachen Mobilität zum Vorreiter.