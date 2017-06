Eine Kreuzfahrt ist immer etwas ganz Besonders und die Päischtcroisière ohnehin. Findet diese dann auch noch auf einem Schiff der Superlative statt, dann ist es ein wunderbares Event. Als das 8. Weltwunder bezeichnet MSC sein neues „Baby“. Mit 315 Metern Länge, 65 Metern Breite, beeindruckenden 19 Decks und einer Kapazität von bis zu 5.700 Gästen wird die MSC Meraviglia eines der größten Kreuzfahrtschiffe auf den Meeren sein.

Das neue Flaggschiff wird heute Abend von der legendären Sophia Loren im Hafen von Le Havre feierlich getauft und am Sonntag zur Jungfernfahrt mit den Luxemburgern Gäste der Päischtcroisière auslaufen.

Angetrieben von gewaltigen Motoren und bester Päischtcroisiere-Laune fährt das Schiff entlang der Atlantikküste mit Stopps in Vigo (Spanien) und Lissabon (Portugal), bevor die Meraviglia das Mittelmeer erreicht und weitere Stationen in Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich) und Genua (Italien) einlegt.

Doch bevor es soweit kommen konnte, verflossen rund neun Millionen Arbeitsstunden und drei Jahre Bauzeit. Das größte Schiff, das je von einem europäischen Kreuzfahrtunternehmen gebaut wurde und der größte Kreuzfahrtschiff-Neubau in diesem Jahr, wurde erst am Mittwoch an MSC Cruises übergeben.

Nach der Paischtcroisière wird die MSC Meraviglia ihre erste Saison im westlichen Mittelmeer verbringen. Die erste 7 Nächte-Kreuzfahrt startet am 11. Juni 2017 in Genau und führt über Messina, Valletta, Barcelona und Marseille zurück nach Genua. Ab Frühjahr 2018 wird das Mega-Schiff in Hamburg positioniert und nördliche Destinationen ansteuern.