Laut der Nachrichtenagentur Reuters liegt die Wahlbeteiligung bis zum Mittag bei 28,54 Prozent.Ein Wahllokal in Besançon wird evakuiert. Ein verdächtiger Wagen habe mit laufendem Motor in der direkten Nähe des Lokals geparkt. Das Auto sei als gestohlen gemeldet gewesen und hat ein falsches Kennzeichen. Polizeibeamte sind dabei das Auto zu durchsuchen. "Wir fahnden nach einem oder mehreren Insassen des Wagens. Die Situation ist aber unter Kontrolle", heißt es von der Polizei.Die Spitzenkandidatin der Front National, Marine Le Pen, gibt in Henin-Beaumont (Frankreich) ihren Wahlschein für die Präsidentschaftswahl in Frankreich ab.Der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron hat bei der französischen Präsidentenwahl abgestimmt. Macron kam am Sonntagmorgen gemeinsam mit seiner Frau Brigitte in das Wahllokal in Le Touquet in seinem Wahlkreis im Nordwesten Frankreichs.Frankreichs Präsident François Hollande hat seine Stimme zur Wahl seines Nachfolgers abgegeben. Hollande stimmte am Sonntagmorgen in seinem Wahlkreis im zentralfranzösischen Tulle ab. Er selbst hatte wegen schlechter Umfragewerte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Für seine Sozialistische Partei tritt Benoît Hamon an, dem aber keine Chancen auf den Einzug in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai eingeräumt werden. Hamon hat ebenfalls schon am Morgen seine Stimme abgegeben.Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Sonntag in Frankreich die europaweit mit Spannung verfolgte Präsidentenwahl begonnen. Rund 50.000 Polizisten und Soldaten sind zur Absicherung der Wahllokale aufgeboten, die um 8 Uhr öffneten. Knapp 47 Millionen Bürger sind aufgerufen, ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen. Elf Kandidaten treten an, von denen laut Umfragen aber nur vier Bewerber echte Chancen auf den Einzug in die Stichwahl am 7. Mai haben. Mit ersten Prognosen ist nach Schließung der letzten Wahllokale in den Großstädten um 20.00 Uhr zu rechnen. Die Franzosen in den Übersee-Gebieten haben bereits gestern gewählt.

Als Favorit geht der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron in die Wahl. Der 39-Jährige gilt als Reformer und Anhänger der europäischen Integration. In den jüngsten Umfragen knapp hinter Macron oder gleichauf mit ihm liegt die rechtsextreme Euro-Gegnerin Marine Le Pen. Sie will den Euro in Frankreich abschaffen und das Volk über die EU-Mitgliedschaft abstimmen lassen.

Der konservative Ex-Ministerpräsident Francois Fillon und der linke EU-Skeptiker Jean-Luc Melenchon liegen in den letzten Umfragen rund vier Punkte hinter dem Führungsduo. Der scheidende sozialistische Präsident Francois Hollande tritt nicht mehr an. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen in die Stichwahl ein. Auch dafür werden Macron die besten Chancen eingeräumt.

