Kufa gerockt

In der Tat: Die Band Moof gibt es offiziell seit 25 Jahren. Seit einem Vierteljahrhundert rocken deren Musiker sich durch dick und dünn und sorgen für gute Stimmung, wo immer sie auftreten. Und wie jedes Jahr organisiert die Band ein „Moofest“ in der Kufa, zu dem dieses Mal sechs weitere Bands eingeladen wurden.

Da die Eintrittsgelder immer einem guten Zweck gespendet werden, wurde zudem eine besondere Institution ausgewählt: die „Fondation Jugend- an Drogenhëllef“.

Diese feiert nämlich ihren dreißigsten Geburtstag und dies wollten Moof gebührend unterstützen. Aus gutem Grund: Die Gründungsmitglieder hatten Probleme, bei denen ihnen die Stiftung im Manternacher Therapiezentrum Hilfe anbot.

Auf diese Weise lernten sie sich kennen. So wurde auf diese ungewöhnliche Weise die Band in jenem Haus gegründet. Daher sprach auch Günter Biwersi im Namen der „Jugend- an Drogenhëllef“ im Laufe des Abends dankende Worte an alle Bands sowie an die Kufa aus.

Das Festival selbst stand auf der Bühne in einem guten Licht: Die Lightshow wusste zu überzeugen. Der Sound war auch meistens gut ausbalanciert und recht klar, ohne zu große Lautstärke. Alle Voraussetzungen für einen tollen Abend waren gegeben.

Leider hielt das schöne Wetter viele Zuschauer davon ab, den Weg in die Kulturfabrik zu finden. Die zwei ersten Bands spielten vor fast leerer Kulisse. Im Laufe des Abends gesellten sich sehr wohl weitere Fans hinzu, ohne jedoch ein volles Haus zu ergeben. Dies ist sehr schade, denn das Fest hätte definitiv Besseres verdient.