100 Bilder der Proteste in Rotterdam

Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich am Samstagabend vor dem türkischen Konsulat in der niederländischen Hafenstadt und schwenkten türkische Flaggen. Ein massives Polizeiaufgebot war vor Ort, die Lage blieb jedoch weitgehend ruhig. Zuvor hatte die niederländische Regierung dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag die Einreise für einen Auftritt in Rotterdam verweigert und seinem Flugzeug die Landeerlaubnis entzogen.

Statt Cavusoglu reiste die türkische Familienministerin Fatma Betul Sayan Kaya per Auto von Düsseldorf nach Rotterdam, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Nach türkischen Fernsehberichten stoppte die niederländische Polizei Kaya wenige dutzend Meter vor dem Konsulat in Rotterdam. Dem Fernsehsender NTV sagte die Ministerin, die Polizei hindere sie seit Stunden am Betreten des Konsulats.