Nacht-Kavalkade ein voller Erfolg

Es war die 14. große Kavalkade (insgesamt die 30. seit 1948) im Mosel- und Sauerstädtchen. Start des Umzuges ist um 18.11 Uhr an der Mosel-Esplanade. Insgesamt 8 Musikkapellen, 12 Fußgruppen und 40 Festwagen waren dabei. Die Veranstalter mussten sogar Absagen erteilen, weil es organisatorisch nicht mehr möglich war.

Im Jahr 1948 fand in Wasserbillig die allererste Kavalkade statt. Diese wurde dann jährlich bis 1963, also ununterbrochen während 16 Jahren, organisiert. Im Jahr 2004 fand die erste Kavalkade der sogenannten „Neuzeit“ statt und die „Bëllia Bratzelgecken“ haben seitdem jedes Jahr am traditionellen Bratzelsonntag die Kavalkade organisiert, also insgesamt 14 Mal. Bei der diesjährigen 2017er Auflage handelt es sich insgesamt um die 30. Kavalkade in Wasserbillig.