"Centre John Castegnaro" eingeweiht

In Rümelingen wurde am Donnerstagabend der neue Verwaltungssitz des örtlichen "Centre d'initiative et de gestion local" (CIGL) in der Grand-Rue eingeweiht. Benannt wurde der Sitz nach dem langjährigen OGBL-Präsidenten und LSAP-Abgeordneten John Castegnaro, der vor fast fünf Jahren verstarb.

Die Einweihung fand in Anwesenheit des Arbeitsministers Nicolas Schmit, des OGBL-Präsidenten André Roeltgen, des Rümelinger Bürgermeisters Henri Haine, des Kayler Bürgermeisters John Lorent, der Editpress-Generaldirektorin Danièle Fonck und zahlreicher anderer Persönlichkeiten statt.

