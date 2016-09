Lastwagen- und Taxifahrer legen Bukarest lahm

Mit der Aktion auf den Straßen der Innenstadt und auch in weiteren Städten des Landes wandten sie sich am Donnerstag gegen steigende Versicherungsbeiträge. Der Taxifahrer Valentin Enculescu sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe im ersten Halbjahr umgerechnet 900 Euro zahlen müssen, sechsmal so viel wie 2014. Die rumänische Regierung hatte am späten Mittwochabend die Versicherungsaufsichtsbehörde per Notfallbeschluss aufgefordert, die Beitragssteigerungen für die wichtige Transportbranche zu begrenzen.

Das reicht aber den Betroffenen nicht. Am Donnerstag erklärten Vertreter der Lkw- und Taxifahrer, die Straßenblockaden würden fortgesetzt, bis ihre Forderungen erfüllt würden. "Wir wollen, dass die Preise auf dem Stand von 2014 eingefroren werden", sagte Taxifahrer Enculescu. Der Lastwagenfahrer Mihai Feticu erklärte, mit seinem Lkw müsse er seine Familie ernähren. Nachdem er jährlich umgerechnet 4000 Euro an Versicherungsbeiträgen plus Steuern zahlen müsse, "bleibt sehr wenig übrig".