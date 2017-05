Am 9. Mai findet bekanntlich alljährlich der Europatag statt, an dem Frieden und Einheit in Europa gefeiert werden. Es handelt sich dabei auch um den Jahrestag der Schuman-Erklärung: Der damalige französische Außenminister Robert Schuman hielt am 9. Mai 1950 in Paris eine Rede, in der er seine Vorstellung von einer neuen Form der politischen Zusammenarbeit in Europa erläuterte. Ihm ging es darum, den Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten zu verstärken um somit die Kriege zwischen europäischen Nationen unvorstellbar zu machen.

In Luxemburg fand die diesjährige Ausgabe des Europafestes am Samstag, dem 13. Mai, auf der Place d'Armes statt wo das „Europadorf“ ein abwechslungsreiches Kulturprogramm bot sowie die Gelegenheit, die kulinarischen und touristischen Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten kennenzulernen.

Außerdem luden die sechs luxemburgischen Europa-Abgeordneten ab 9 Uhr zu einem Fußmarsch ein. Beim „Walk 4 Europe“ konnten die zahlreichen Wanderer auf 5, resp. 10 Kilometern, neben den Einrichtungen der EU-Institutionen, sowohl eine moderne Architektur, wie auch pittoreske Winkel und Gassen unserer von der Geschichte geprägten Hauptstadt erleben.

Rund 800 Wanderer hatten sich laut Veranstalter beim ersten „Walk 4 Europe“ in Luxemburg eingeschrieben.