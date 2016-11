Spaß im "Salon de l'enfant"

Am Samstag und am Sonntag (jeweils 10.00-18.00 Uhr) findet in der Luxexpo der "Salon de l'enfant" statt. Für Kinder ab zwei Jahren wird hier u.a. alles an Spielzeug oder Ateliers geboten, was diese interessieren könnte. Von den insgesamt 4.500 qm Ausstellungsfläche, die sich die 65 Anbieter teilen, stehen 2.000 qm als Spielplatz zur Verfügung. Die Kinder wissen das Angebot zu nutzen, wie unsere Bilder zeigen.