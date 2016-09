Lichter, Kunst und Klangwelten

Seit dem Kulturjahr 2007 findet einmal jährlich dies besondere Festival statt. Dabei gelingt es den Organisatoren immer wieder das grosse Kunststück sich neu zu erfinden und die viele Besucher - unter denen sich zahlreiche „Wiederholungstäter“ befinden – zu überraschen und zu begeistern. So auch am vergangenen Samstag wo schon früh am Abend der „Place des Martyrs“ und der weitläufige Garten der “Cooperations“ in Oberwiltz mit Besuchern füllten. Lag bei den letztjährigen Ausgaben einer der Hauptauftritte auf ein theatralisches Spektakel mit zahlreichen Feuereffekten bewegte man sich in diesem Jahr stärker in Richtung Kunst.

Eindeutiger Höhepunkt des Abends war das „Live Painting“ der „Compagnie Luc Amoros“ um 22 Uhr auf der Place des Martyrs. Auf grossflächigen Leinwänden zeichneten die Künstler des Kollektivs mit Farbe, Bilder in Echtzeit, welche zum Nachdenken anregten. Cello und verzerrte elektrische Gitarre untermalten währenddessen die dynamische Arbeit. Gleich zwei Auftritte absolvierten der Circo Pitanga mit ihren modernen Art des Strassentheaters. Zwischendurch gab es sich an Vorführung und Musik unteranderem von der Fanfare Couche-Tard oder die Super-Show vom Luxemburger John Häppi zu erfreuen. Ebenfalls zweimal standen Tanzvorführungen von Bandart Productions auf dem Programm.

Oben in den Gärten lag der Schwerpunkt auf die Besinnlichkeit. Hier befanden sich auch die vielen phantasievollen Laternen. Der Garten erstrahlte in einen Lichtermeer von Kerzen und Leuchten. Auf dem Weg gab es überall etwas zu entdecken und zu verweilen. Musikalisch entsprachen die Auftritte auf dem „Garden Stage“ ebenfalls dieser Richtung. Elektronische Klangwelten erzeugt von den Musikern OK Lou oder Monophona bis hin zu Lafawndah gaben der Magie dieses Ortes den musikalischen Rahmen.

Organisiert wird die „Nuit des lampions“ von der soziokulturelle Organisation „Cooperations“ mit Unterstützung der Gemeinde Wiltz und der Vereine.