Das Tageblatt feiert auf Belval

Bei einer After-Work-Party im "Coppers" auf Belval haben die Tageblatt-Mitarbeiter am Freitagabend zusammen mit ihren anderen Kollegen der Editpress-Gruppe die fünf Awards gefeiert, die die luxemburgische Tageszeitung nächste Woche im Rahmen des 19. "European Newspaper Congress" in Wien verliehen bekommt.



Tageblatt-Chefredakteurin Danièle Fonck und ihr Team freuen sich über den Erfolg und laden Sie unterdessen zu diesem Anlass herzlichst zu einem hochinteressanten Referat ein. Der Schweizer Kriegsreporter Kurt Pelda wird am Montag, dem 22. Mai, um 19.00 Uhr im Cercle Cité über das Thema "Der Syrienkonflikt und Europas Migrationsprobleme" diskutieren. Gerne können Sie Ihren Platz hier reservieren: kurtpelda@tageblatt.lu (Achtung: limitierte Plätze!).



Die Auszeichnungen werden am 23. Mai im Rathaus der Stadt Wien verliehen. Ein Tageblatt-Team wird vor Ort sein, um die Preise entgegenzunehmen. Falls Sie Interesse an einem Interview haben oder weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.