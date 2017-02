Straßenkarneval eröffnet

Die traditionelle "Blumenschlacht", bei der die Blüten ins Publikum geworfen werden, war der erste von mehreren Festumzügen, die bis zum 25. Februar stattfinden sollen. Für den Abend war ein großer beleuchteter Umzug geplant. Insgesamt werden während der zwei Wochen mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Das närrische Treiben findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. So führen die Umzüge nicht über die Promenade des Anglais, wo am 14. Juli des vergangenen Jahres ein 31-jähriger Tunesier mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge raste. Stattdessen sind die Feiern auf einen abgesicherten Teil der Innenstadt beschränkt. An den Eingängen gibt es Sicherheitskontrollen.

Bei dem Anschlag im Juli starben 86 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Tat später für sich. Seit gut zwei Jahren wird Frankreich von einer Terrorserie erschüttert. In dem Land gilt deshalb der Ausnahmezustand.