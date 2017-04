"VIP-guest chez Bob Dylan avec le Tageblatt"

Ayant gagné deux "VIP Packages" au concours organisé par le Tageblatt, nous nous dirigeons allègrement vers l'autre entrée, celle qui est marquée "VIP-Guets & Press". Avec le sourire on nous délivre nos tickets d'entrée et les bracelets-sésames donnant accès à la très cozy VIP-Lounge toute de rouge et noir décorée.

Une hôtesse nous escorte et, une fois nos bracelets contrôlés par le jeune garde, nous voilà devant le petit buffet bien achalandé, un verre à la main. Je dois vous dire que nous nous sommes régalés avec les salades fraîches, petits plats servis dans de très trendy bocaux ainsi que le plateau de fromages bien fourni.

Vers 20 heures, nous regagnons nos places dans la salle de concert proprement dite et dès 20 heures 30 MONSIEUR Bob Dylan, prix Nobel de Littérature, entre en scène avec sa troupe de musiciens.

Pendant près de 2 heures, le Maître sert un cocktail de classiques du Folk de sa voix rocailleuse mais oh combien caractéristique et puissante.

Il passe de consonances Ragtime, Jazzy au Folk classique, au Rock voire même aux rythmes sud-américains sans pause, sans fatigue - une légende bien vivante, pleine d'une énergie communicative, une classe à part!

Ce concert est un régal; toutes nos attentes ont été comblées et même dépassées. Le premier des deux rappels nous fait redécouvrir enfin son peut-être plus grand classique "Blown in the Wind" habilement revisité par le Maître...

C'est pleinement satisfait que nous quittons finalement la Rockhal vers 22 heures 30.

Nous ne pouvons que remercier le Tageblatt pour cette soirée inoubliable.