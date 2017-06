Die Stars flogen dem Publikum davon

Die Stars des 52. Salon international de l’aéronatique et de l’espace waren nur dem Fachpublikum vorenthalten und haben bereits ihre Flügel gestreckt. Wo unter der Woche Boeing 737-MAX, Airbus A350, Embraer 195, Mitsubishi MRJ, Bombardier C-Series und Co standen, klaffen übers Wochenende große Flugzeugparklücken.

Unter den Neuheiten waren neben der 737 Max auch der Dreamliner des US-Flugzeugbauers in der Version 787-10, sowie das Langstrecken-Modell A350-1000 von Airbus und die 132 D des ukrainischen Herstellers Antonov zu sehen. Embraer hatte gleich zwei Modelle nach Paris geflogen. Neben dem Regionaljet E195-E2 in Sonderbemalung war auch der brasilianische Militärtransporter KC-390 zu sehen. Erstmals in Europa trat der Mitsubishi MRJ FTA-3 auf.

An sich war es aber eine eher enttäuschende Luftfahrtmesse, bei der so manch Luftfahrtbegeisterter sich die Präsenz des neuen russischen Mittelstreckenpassagierjets MS-21 oder die C919 des chinesischen Konstrukteurs Comac, also zwei ernste Rivalen zu den Modellen A320 von Airbus und B737 von Boeing, gewünscht hätte.

So haben sich seit Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget Airbus und Boeing mit Neubestellungen übertrumpft. Boeing verkündete bereits am Montag die Erweiterung seiner Flotte mit einer neuen Maschine vom Typ 737 Max 10 während Airbus beim A380plus in die Trickkiste griff und durch den Anbau großer Flügelenden den Treibstoffverbrauch des weltgrößten Passagierjets um vier Prozent sinken will.

Beide Giganten bestimmen so weiterhin den Markt. Platzhirsch Airbus hat in Le Bourget allerdings weniger Bestellungen als Boeing eingesammelt und sogar fast ein Viertel weniger als bei der letzten Pariser Luftfahrtmesse im Jahr 2015 wie Airbus-Verkaufschef John Leahy einräumte. 2017 werde ein schwaches Jahr für Airbus und Boeing, was Aufträge betreffe sagte er. Mit ihren modernisierten Mittelstreckenjets - dem Airbus A320neo und der Boeing 737-MAX konnten allerdings beide Konstrukteure punkten Beim weltgrößten Passagierjet A380 hält die auftragslose Durststrecke aber weiterhin an.

Krönender Abschluss der weltgrößten Luftfahrtmesse sind am Wochenende ganz sicher die atemberaubenden Vorführungen der Patrouille de France mit ihren Alpha-Jets. Die alle zwei Jahre stattfindende Branchenmesse schließt am Sonntag ihre Tore. Die Organisatoren erwarten über 350.000 Besucher darunter etwa 150.000 Fachbesucher.