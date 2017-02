Gedenkminute für toten Zugführer

Nach dem Zugunglück vom Dienstag wurde am Bahnhof eine spontane Gedenkminute für den verstorbenen Zugführer abgehalten. In der Abfahrtshalle, in der es normalerweise von gestressten Reisenden wimmelt war es am Mittwoch-Morgen sehr still. Die CFL-Mitarbeiter gedachten an ihren verstorbenen Kollegen. Laut Wort-Informationen soll auch ein spontaner Aufruf an alle Lokführer herausgegeben worden sein, der diese darum bittet gegen 20:30 alle Züge auf dem Streckennetz für zwei Minuten anzuhalten.