Hoch in den Weinbergen

In den Steillagen des Mosel-Gebiets ist es, nachdem die Weinlese auf Hochtouren lief, wieder etwas ruhiger geworden. Allerdings sind noch nicht alle Trauben geerntet, denn die spät reifenden Reben werden an der Mosel durch das Wechselspiel kühler Nächte und milder Herbsttage geprägt, wodurch Oechsle und Aroma noch einmal kräftig gesteigert werden.

Zurzeit hat der Herbst vorerst den Winzer in den „Wéngerten“ tatkräftig abgelöst und verzaubert die steilen Hänge an der Mosel in eine goldene, mit roten Farbtupfern verzierte, malerische Landschaft. Um die Luxemburger Weinlagen zu erkunden, laden zahlreiche labyrinthartige, aber gut befestigte Wirtschaftswege oberhalb der Mosel förmlich ein.

Zum Teil sind die Wanderwege markiert, wobei Informationstafeln Auskunft über die Weinherstellung und den Weinanbau geben. Unterwegs durch die sehenswerten Lagen, wo Elbling, Riesling, Pinot, Traminer und Co. bestens gedeihen, gibt es auch mehrere Bänke für Rastmöglichkeiten mit grandiosen Ausblicken auf das Moseltal und die pittoresken Winzerdörfer unten am Ufer, wo der genüssliche „Pättchen“ zur größten Freude der Weinwanderer bereitsteht.