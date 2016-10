Paris will baldige Räumung von wildem Flüchtlingslager

"Die Situation ist unerträglich geworden", sagte der für Wohnen zuständige Beigeordnete der Pariser Bürgermeisterin, Ian Brossat, am Montag dem Sender Franceinfo. "Sie ist eine Schande für unser Land."

Rund um die Metrostation Stalingrad halten sich mehr als 2.000 Migranten auf, überwiegend in Zelten unter freiem Himmel. Die Regierung hatte die Räumung für diese Woche in Aussicht gestellt, ein Termin ist aber noch nicht bekannt. Die Polizei kontrollierte am Montag die Papiere von Menschen in dem Camp.

Seit mehr als einem Jahr bilden sich in Paris immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Vergangene Woche hatten die Behörden das berüchtigte Flüchtlingscamp von Calais in Nordfrankreich geräumt. Der Pariser Regionalpräfekt Jean-François Carenco hatte aber gesagt, dass es keine Hinweise auf einen deutlichen Zustrom aus Calais nach Paris gebe.