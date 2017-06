Die Rockhal kochte

"Make Luxembourg Rage again": Unter diesem Slogan brachte die "Supergroup" Prophets of Rage am Dienstag die Rockhal zum Beben.

Bei gefühlten 50 Grad in der großen Halle brannten Public-Enemy-Rapper Chuck D und Cypress-Hill-Frontmann B-Real am Mikrofon ein wahres Feuerwerk ab, Rage-against-the-Machine-Gitarrist Tom Morello sorgte derweil für die musikalischen Highlights. Unterstützt wurden sie auf der Bühne von den Rage-Musikern Tim Commerford am Bass, Brad Wilk am Schlagzeug sowie DJ Lord, der die Halle mit einem viertelstündigen DJ-Set auf Touren brachte.

Eineinhalb Stunden später war im Publikum kein T-Shirt mehr trocken. Der Rage-Klassiker "Killing in the Name" beendete den absolut bemerkenswerten Gig der Prophets of Rage in einer Rockhal, die selten so ausflippte wie am Dienstag Abend.