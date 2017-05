Auf dem Rücken der Pferde

Hallo gesagt aus Newhaven Park, Boorowa, Yass, New South Wales; der Farm auf der ich schlussendlich gelandet bin. Es handelt sich um eine 10.000 Hektar große Pferdefarm. Auf diesem schier endlosen Grundstück werden seit vier Generationen erfolgreiche Rennpferde gezüchtet. Demnach dreht sich alles um das Pferd, obwohl die australische Farm auch Schafe und Angus Rind beherbergt. Allgemein spielt „Horseracing“ eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft Australiens. Momentan leben um die 400 Pferde (Hengste, Wallache, Stuten und Fohlen) in Newhaven Park. Zwei Hengste werden innerhalb und außerhalb der Farm zur Zucht angeboten: „Xtravagant“ und „Delago Deluxe“, wobei Xtravagant ein Preisgeld von $458,789.00 hat. Um Stuten von ihm bespringen zu lassen, muss man satte $16,500 für jeden einzelnen Sprung zahlen (oder eher für die tiefgefrorenen Spermien). Und so läuft das Züchten der „Australian Thoroughbreds“ demnach auch: Hengste und Stuten, die eine erfolgreiche Rennkarriere hinter sich haben, werden zur Zucht eingesetzt. Desto mehr das Pferd gewonnen hat, desto teurer werden auch die Nachkommen werden. Die Thoroughbred- Züchter lassen ihre wertvollen Stuten infolgedessen auch nur von bekannten und ausgezeichneten Hengsten bespringen, in der Hoffnung, den nächsten Champion zu formen. Das heißt aber nicht, dass die weniger bekannten Pferde nicht zum Züchten benutzt werden: Es ist und bleibt eine Glückssache. Gute Eltern setzen nicht immer ein Erfolgsfohlen auf die Welt und „no name-Pferde“ können echte Gewinner hervorbringen. Trotz allem sind die derzeit am meist gefragten Hengste Snitzel, Redoute’s Choice, More Than Ready, High Chaparral, Not A Single Doubt, I Am Invincible, Street Cry usw. Die Jährlinge, die ich mit für die großen Easter Sales vorbereitet habe, stammen teilweise von diesen Tophengsten ab. Ehe ich hier jedoch fortfahre, fange ich bei meiner Abreise in Coogee und der Ankunft auf der „VisitOz-Trainingsfarm“ an.

Am 12. Februar frühmorgens verabschiedete ich mich von meinen Mitbewohnern Adam und Chris und von Elena, die noch eine weitere Woche in Sydney geblieben war, bevor es für sie weiter nach Richtung Indonesien gegangen ist. Meine vier Monate in Coogee waren dank meiner Arbeit, meiner lieben Freundin Anna, meinen Eltern, Elena und meinen Mitbewohnern wunderschön. Diese Erinnerungen werde ich immer nah am Herzen tragen. Nach einer Stunde und 30 Minuten Flug kam ich in Brisbane, Queensland an. Von dort aus stieg ich in den Con-x-ion Bus, den ich online gebucht hatte. Nach drei Stunden Fahrt stieg ich in Noosa aus, einer schönen und beliebten Gegend, wo mein Hostel schon auf mich wartete. In Queensland ist es noch ein Stückchen heißer als in New South Wales und ich war froh mich ausruhen zu können, bevor es am Tag darauf mit der Trainingsfarm los ging. Ich schlenderte ein bisschen in Noosa herum ehe ich wieder zum Hostel zurückkehrte und mit einer meiner Zimmergenossinnen zu plaudern begonnen hatte. Es stellte sich heraus, dass auch sie auf die Trainingsfarm gehen wird. Abends lernten wir noch andere nette Traveller kennen, unter anderem einen australischen Jungen, der mit Campervan und Hund quer durch Australien reiste und noch einige „VisitOz-Teilnehmer“.

Frühmorgens dann die vierstündige Fahrt von Noosa nach Gympie mit neun andern Travellern an Bord. Angekommen und begrüßt, wurden wir auf die Terrasse geführt um den nötigen Papierkram auszufüllen und um der einleitenden Rede zu zuhören. Das VisitOz- Konzept wurde von Joanna gegründet. Der etwas älteren Dame gehört das Grundstück dementsprechend auch. Anstatt ihr Land traditionell zu bewirten oder bewirten zu lassen, benutzt sie es um Backpackern das australische Farmleben näher zu bringen und ihnen eine sichere und schöne Zeit während ihrer Farmzeit garantieren zu können. Das VisitOz- Team bestand aus Phil und Andy, die „Lehrer“, Dee, die Organisatorin (kümmerte sich um die Telefonate mit den Arbeitsgebern, um die Onlineprofile, Transport von A nach B für jeden einzelnen Teilnehmer, usw.) und Terry, die sichergestellt hat, dass unsere Mägen immer gefüllt waren. Uns wurde erklärt, dass das Team es schaffen wird uns an unsere Grenzen zu bringen, dass es hart werden kann, aber dass wir vor allem eine positive Einstellung beibehalten sollten. Auch später wenn wir unseren festen Job haben, sollen wir offen sein und erst mal versuchen, anstatt es sofort zu beenden, wenn Probleme auftauchen sollten. Die Stimmung war definitiv angespannt als Phil mit der Rede fortfuhr. Er redete von Sicherheitsvorkehrungen und listete manche Unfälle auf, die während des Trainings passiert waren, wenn nur einer nicht wirklich aufpasst. Und wer will schon Unfälle mit Kettensäge und Co miterleben? Das was mich vor allem bei der ganzen Rede gestört hatte, waren einige sexistische Bemerkungen, die von Phil und Andy auskamen. Vom Fluchen und den Manieren ganz zu schweigen. Ich war da auch nicht die Einzige. Jeder fragte sich wohl wo zur Hölle wir hier gelandet sind und was das wohl noch werden wird. Klarer Kulturschock. Die Gesichter in der Runde spiegelten alle meine eigene Skepsis und Besorgnis. Man dachte sich in diesem Moment einfach, dass man hierfür bezahlt hat und sich gewisse Sachen erwartet. Auf irgendwas reinfallen und sein Geld auch noch dabei loswerden, musste nicht sein.

Dann ging es mit gemischten Gefühlen mit der restlichen Organisation weiter. Fast alle Teilnehmer waren erst frisch in Australien angekommen und haben mit Hilfe von VisitOz das Visum erstattet bekommen, den Flug gebucht, usw. Infolgedessen brauchten sie noch australische SIM-Karten und ein australisches Bankkonto. Währenddessen konnten die Andern Arbeitsschuhe, einen Hut und ein Poloshirt anprobieren und aussuchen. Als ich fertig war, ging ich ins Mädchenzimmer um mir Jeans und ein Hemd überzuwerfen. Langsam kleideten sich auch die restlichen Traveller an und dann konnte die erste Trainingseinheit beginnen. Die beiden Zimmer für Jungs und Mädels und das Badezimmer waren sauber, was uns schon erleichterte. Vielleicht wird es doch nicht so schlimm werden.

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt; meine Gruppe fing mit den Motorrädern an. Es war sehr heiß und durch die langärmeligen Kleider spürte man die Sonnenstrahlen noch intensiver. Wir wurden auch alle ausdrücklich dazu ermahnt genügend Sonnencreme aufzutragen, wenn wir uns keine Brandblasen einfangen wollen. Außerdem waren die Hüte Pflicht. Meine Gruppe bestand aus einem Mädchen und einem Jungen aus der Mongolei, einem Mädchen aus den Niederlanden, einem Jungen aus Deutschland und mir. Phil war unser Instruktor für diesen Nachmittag und nur vom Zuhören in der prallen Sonne lief mir der Schweiß den Nacken herunter. Die Yamahas (125 ccm) flößten mir gehörig Respekt ein. Phil gab uns allgemeine Erklärungen über den Motor, das Öl und natürlich wie man das Ding fährt (Schalten, Bremsen und No Gos). Die Erklärung dauerte 15 Minuten und dann hieß es Helm drauf und los. Ich, voller Bedenken, schwang mich auf das Motorrad, hoffend, dass ich das nach einer kurzen Einleitung und ohne jegliche Erfahrung hinbekomme. Die Sonne drückte uns unbarmherzig auf den Pelz während wir uns gegenseitig zögernd ansahen und auf den Ersten warteten, der sein Motorrad startete. Die ganze Trainingswoche lief nach dem Motto: Do or die. Die australischen Farmer fackeln nicht lange. Viele Sicherheitsvorkehrungen? Nicht hier. Hier macht man einfach mal. Aber irgendwie hat mir dieser Nervenkitzel richtig eingeheitzt und mir Spaß gemacht. Diese Herausforderungen brachten Seiten an mir hervor, die ich selbst nicht von mir kannte.

Es hat auch alles einwandfrei geklappt. Nach ein paar Runden war Schalten kein Problem mehr und ich flitzte mit Benneth (dem deutschen Jungen) um die Wette. Australien ist definitiv kein flaches Land; viele Hügel, Abgründe, Büche und Steine/Felsen säumen die Felder und Wiesen. Ich versuchte mich an diesen Hindernissen und flog die Hügel rauf und runter. Desto schneller, desto mehr Spaß hat es gemacht. Das Motorrad springt, je nachdem, vom Bodem ab und so kann man sich an kleinen Stunts üben. Es war total verrückt über dieses riesige, unebene Grundstück zu flitzen; und das bei meiner ersten Motorradfahrt! Die Andern hielten sich noch etwas mehr zurück, aber Benneth und ich gaben Gas und wollten uns gegenseitig übertrumphen. Wie gesagt, war ich selbst erstaunt über mich und im Nachhinein frage ich mich ob ich das noch mal hinkriegen würde.

Nach der tollen Fahrt, ging es an eine weniger adrenalinreiche Aufgabe. Der Zaun des Schweinegeheges musste „ferkel-sicher“ umgebaut werden. Die kleinen Babys können nämlich ohne Weiteres unter dem Zaun hindurchschlüpfen. Der Geruch, der uns entgegenkam war geradezu umwerfend. Nach dem „Fencing“ Feierabend. Ich hatte die beste Dusche meines Lebens!

Abgekühlt und in sauberer Kleidung wartete jeder begierig auf das Abendessen. Es muss erwähnt werden, dass Terry unsere Gaumen in dieser Woche zu sehr verwöhnt hat. Lunch und Dinner waren jedes Mal phänomenal. Man hat sich gemeinschaftlich gefühlt und abends stets über den Tag geredet, Witze gerissen, und es wurde sich für jede persönliche Geschichte und jeden Hintergrund interessiert. Und da wurde uns auch allen klar, dass die Springbrook Farm ein sehr schöner Ort ist und die Leute, die dort arbeiten, viel dazu beitragen. Der erste Schock war also (glücklicherweise!) auch der Einzige.

Der Tagesablauf war dann auch folgendermaßen: Um sieben Uhr früh frühstücken um um 7:30 startklar zu sein. Morgens und nachmittags stand irgendeine Aktivität auf dem Programm, Lunch und Abendessen, je nach Zeitplan gab es einen kleinen Nachmittagssnack (leckerer Kuchen, von Terri selbst gebacken!) und jeder musste Telefonanrufe entgegennehmen oder tätigen. Schließlich muss man sich zwischen den interessierten Arbeitsgebern (die ja unsere Profile online angucken konnten) entscheiden.

Montagabend klingelte schon das Telefon. Und der Anruf war tatsächlich für mich! Ziemlich überrumpelt ging ich ins Büro und nahm den Anruf entgegen. John Kelly, dem Newhaven Park gehört, wollte mich auf seiner Farm, um die Jährlinge, die auf die großen Inglis Easter Sales gehen sollen, darauf vorzubereiten. D.h. sie „groomen“ (also putzen), füttern, bewegen. Alles was zur Pferdepflege dazugehört. Die Farm befindet sich in Boorowa, Yass, New South Wales, was mir gelegen kam, da ich meinen Ostküstentrip in Sydney starten wollte (also von Süden nach Norden). Mit dem Auto dauert es ungefähr vier, fünf Stunden von Yass nach Sydney. Die Bezahlung war auch sehr gut, für einen Backpacker. Außerdem dachte ich mir, es wäre bestimmt interessant mehr über die Pferderennindustrie zu erfahren, da ich stets gewisse Vorurteile gegen diese hegte. Wifi und Auto standen mir auch zur Verfügung. Ich sagte ihm, dass ich ihn zurückrufen würde. Ich wollte vorher meine andern Angebote überfliegen. Ich entschied mich dann tatsächlich für John Kelly und Newhaven Park. Die Bezahlung war super, der Standort ist perfekt, ich würde nicht der einzige Backpacker sein – und natürlich Pferde! Wenn es mir nicht gefallen würde, könnte ich stets VisitOz kontaktieren und die würden mir eine neue Stelle besorgen. Ich hatte endlich einen Job! Farmwork und 2nd year WHV konnten kommen.

Der Rest der Woche war genauso intensiv, nervenaufreibend und anstrengend, wie ich mir das vorgestellt hatte. Blaue Flecken, Schürfwunden, Muskelkater und Blasen an Händen und Füßen standen an der Tagesordnung. Ich habe noch nie in meinem Leben dermaßen geschwitzt! Quad fahren war auch toll, aber Motorräder gefielen mir besser. Die Quads sind auch tatsächlich die gefährlichsten Farminstrumente. Andy machte uns bewusst, dass die meisten Unfälle oder auch Todesfälle anhand des Quads geschehen. Die praktischen Fahrzeuge kippen leicht um, wenn man nicht stets aufpasst und sein Gewicht ausbalanciert. Und wenn man erst mal unter ihnen begraben ist, wird es kritisch, oder ist es meist schon zu spät. Als wäre ein Beispiel für seine Aussage nötig gewesen, kippt Andy mit seinem Quad um. Wir hatten nur drei Fahrzeuge zur Verfügung, also ging Benneth mit Annicka als erstes, dann Ich und Doku, und dann Mendi. Als Benneth und Annicka die zweite Runde mit Andy unterwegs waren, warteten Doku, Mendi und ich ungewöhnlich lange auf ihre Rückkehr. Besorgt, wollten wir zu Phil rüber gehen, der der anderen Gruppe gerade etwas über Pferde beibrachte, als wir endlich Motorengeräusche vernehmen konnten. Andy’s linke Gesichtshälfte war aufgeschürft, seine Lippen aufgeplatzt, er humpelte ein wenig, aber ansonsten war er heil auf. Er wollte einen steilen Hügel hinauffahren (bei den Quadübungen, fuhr Andy als erstes um es uns vorzuzeigen, dann fuhr der/die Nächste) und da sein Quad nicht gut ausbalanciert war (also sehr hibbelig zu steuern) geriet er durch einen Stein ins Schlottern und der Quad kippte einfach mit ihm nach hinten um. Er konnte noch halbwegs abspringen und infolgedessen wurde nur sein Arm eingeklemmt. Benneth und Annicka eilten schnell zu Hilfe und konnten Andy zum Glück befreien. Nach diesem Schock gab’s erst mal Kekse und Kuchen. Als sich jeder wieder beruhigt hatte, wurde auch schon gescherzt und dann ging es weiter. Später an dem gleichen Tag ging es mit Traktorfahren weiter. Anhänger parken und mit der Traktorgabel Baumstämme von A nach B bewegen erforderten viel Feingefühl, aber auch das hat geklappt. Allrad Jeeps fahren und Motor auseinandernehmen war auch interessant.

Am Mittwoch gingen wir dann endlich zu den Pferden! Phil erklärte der Gruppe die Basics: Er sprach über das Wesen der Pferde (Fluchtinstinkt, Herdentier, Intelligenz, usw.), das Putzen und Satteln, die perfekte Haltung, was man nicht tun sollte, die Anatomie. Die australischen Farmer benutzen Westernsättel und haben allgemein eine viel entspanntere Haltung als Reiter, die im englischen Stil reiten. Also war auch etwas Neues für mich dabei. Ich bekam Ocka zugeteilt, eines der Leittiere. Unter Phils Aufsicht begang jeder sein Pferd zu putzen, wobei Phil und ich demonstrierten wie man die Hufe anhebt und auskratzt, und wie man mit dem Pferd vom Boden aus umgeht. Ehe es ans Satteln und Aufsteigen ging, nahm jeder sein Pferd am Halfter und musste ein Stückchen mit ihm gehen. Die Bodenarbeit oder auch nur das Führen des Pferdes ist sehr wichtig. Wer keine Kontrolle über sein Pferd auf dem Boden hat, hat auch keine Kontrolle über es, wenn er auf dessen Rücken sitzt. So einfach das Führen eines Pferdes dem Laien erscheinen kann, es steckt viel mehr dahinter: Das Pferd soll sich deinem Tempo anpassen, nicht du dich dem des Pferdes. Es soll stehen bleiben, wenn du stehen bleibst und es soll dich nicht einengen, sondern dich respektieren und gewissen Abstand halten. Die ideale Position für den Menschen beim Führen eines Pferdes sollte so sein, dass der Mensch (auf der linken Seite) neben der Schulter des Pferdes hergeht. Das Pferd sollte nicht hinter einem gehen, so dass man das Pferd hinter sich herzieht und es sollte einen auch nicht mit sich ziehen. Nur um das hinzubekommen, erfordert es ein entweder sehr braves Pferd, was von sich aus, sich von fast jedem einfach führen lässt, oder eher einen Menschen, der seinem Pferd klar macht, wer das Sagen hat. Das Schöne bei Pferden ist, dass man dafür nicht rumschreien muss, oder eine andere laute und aggressive Art verwenden muss, sondern einfach „nur“ eine ruhige, konsequente und vertrauensvolle Ausstrahlung braucht. Wieso soll ein Pferd jemandem folgen, den es als unsicher, inkompetent und unvertrauenswürdig erklärt? In der freien Wildbahn könnte das fatal enden. Dort vertraut man sich fähigen und weisen Leitstuten an. Ehe ich mich noch mehr in die Pferdepsychologie vertiefe, ganz kurz gesagt: Das Pferd soll dich respektieren, sonst kann es leicht gefährlich werden, und dafür muss man sich erst mal beweisen.

Die Pferde bei VisitOz sind zum Glück alle alte und erfahrene Hasen, brav und an die Prozedur gewöhnt. Da hat man mehr mit der Faulheit und Sturheit mancher zu kämpfen. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, konnte jeder mit Pferd an der Seite traben und wieder in Schritt verfallen. Zeit zu satteln und aufs Pferd zu steigen. Ich demonstrierte wie man sich anstellt um sich in den Sattel zu schwingen und nachdem wir alle draufsaßen konnte es endlich losgehen. Die Gangart Trab war wie gewohnt das Schlimmste für Anfänger. Wie soll man sich auf so etwas Wackeligem halten und auch noch lenken? Phil wusste jedoch auf hervorragende Weise, wie er das Ganze an den Mann bringen musste. Nachdem wir die Basics durch hatten, ging es dann auch ab ins Gelände. Phil, der nach einem schweren Reitunfall viele Kniebeschwerden hat, stieg aufs Quad und leitete die Reihe an. Ich und Ocka waren die letzten; so war die Gruppe gut zusammengestellt. Ich hatte richtig Mitleid mit den Andern. In Luxemburg würde man erst mal drei, vier Monate reiten lernen bis man im vollen Renngalopp durchs offene Gelände rast. Es war echt verrückt. Leute, die noch nie auf einem Pferd saßen!

Es ging auf und ab, durch Bäche und kleine Wälder. Phil kannte keine Gnade, und das Tempo wurde nicht verlangsamt, im Gegenteil. Die Pferden rasten Hügel hinab und hinauf, jeder darauf bemüht den Ästen auszuweichen und gleichzeitig auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Und auch wieder hier: Obwohl das richtig hardcore war, hatte jeder Spaß. Ich war überglücklich und wollte nicht aufhören über das Gelände zu fliegen, aber auch die, die keine Ahnung von Pferden hatten waren froh. Sie hatten natürlich auch Angst und wussten teilweise nicht wirklich wie ihnen geschieht. Riesigen Respekt an meine Gruppe, das erfordert viel Mut!

Am Tag darauf hatten Verschiedene Probleme auf dem Stuhl zu sitzen, aber es ging immer weiter. Wie benutzt man eine Kettensäge, wie nimmt man sie auseinander, auf was muss man aufpassen, usw… Brille und Ohrenschutz auf und los. Nix mit Schutzkleidung und Stahlkappen in den Schuhen. Wir schnitten Holz zurecht um eine Bank daraus zu formen. Die Kettensäge war für mich definitiv die Aufgabe, die mir am meisten Angst eingeflößt hat. Kopfkino!

Donnerstag verbrachten wir mit Fencing. Es war sehr anstrengend, aber wir waren ein gutes Team, und Witze und Kameradschaft versüßten uns den Tag. Stahldraht zu verknoten gehört nicht zu meinen Talenten.

Dann gingen wir zu den Schafen. Die zwei Australian Shepherds, Scott und Rip, gehorchten Phil aufs Wort. Kurz nachdem er ihnen befohlen hat, die Herde herzubringen, konnte man schon eine Staubwolke in der Ferne erkennen. Es war eine afrikanische Rasse, die ihre Wolle selbst verliert und demnach nicht geschoren werden muss. Wir entwurmten sie, was gar nicht so einfach war, und lernten wie man ein Schaf einfängt und es auf den Boden bringt und es bewerkstellt, dass es dort liegen bleibt. Die Schafe drängten sich alle so nah aneinander, dass es schon ein Problem war, irgendeins zu fassen zu kriegen. Man dreht den Kopf des Tieres auf die linke Seite (wenn man rechts von ihm steht) und drückt sein linkes Knie in die Seite (vor den Hinterbeinen) und lässt es so langsam auf den Boden gleiten. Eigentlich liegen sie jedoch nicht, denn man nimmt die Vorderbeine in die Hand und bringt es in eine sitzende Position, wobei es die Hinterbeine von sich streckt und mit dem Rücken an deinen Beinen lehnt. Andy und Phil lachten über unsere zögerlichen Versuche, lobten uns wenn wir es hinbekamen und erzählten uns nebenbei allgemeine Fakten rund ums Schaf.

Donnerstag Abend hatten wir ein Barbecue und Brownies mit Vanilleeis (danke Terri), zur Feier unseres letzten gemeinsamen Abends. Es gab Rum, Bier und tonnenweise Geschichten. Mendi stellte sich als hervorragender Sänger heraus und am Ende des Abends stand er auf dem Tisch und sang traditionnelle Lieder aus der Mongolei, bei denen man einfach nur Heimweh bekommen konnte. One Republic war auch dabei. Jeder war traurig, da die Zeit einfach nur viel zu kurz gewesen ist. Phil, Andy, Terri, Dee und Joanna haben uns klar an unsere Grenzen gebracht (vor allem Phil und Andy), uns zum Weinen und zum Lachen gebracht und uns mit ihrer authentischen und offenen Art und Weise geholfen, das alles zu genießen und uns wohl zu fühlen. Mein Spitzname war Jezebel.

An das Fluchen hatte man sich gewöhnt. You bloody bastard, what a f***ing idiot, kick that bastard, f*ck the bike… Manche werden jetzt sagen, dass das pädagogisch nicht richtig sein kann. Es war ganz klar nicht «normal», wie schnell und wie intensiv wir lernen mussten und der Arbeitston war teilweise rau und derb, aber das war perfekt so. Die beiden waren wunderbare Lehrer, jeder konnte er selbst sein, wiedersprechen und diskutieren. Nichts mit falscher Zurückhaltung. Kein Filter und keine Masken. Nur durch diese Art war es uns überhaupt möglich ein so gutes Team zu werden und uns selbst herauszufordern. Sehr gewöhnunsbedürftig wenn man es dem geregelten und sicherem Lebensstil entgegensetzt, aber auch sehr befreiend.

Am Freitag ging es zu Pferd oder auf dem Motorrad (je nach Preferenz) zum Mustering. Auf Ockas Rücken ging es zunächst im gemächlichen Tempo übers Gelände. Anja konnte auch reiten, infolgedessen wurde es unsere Aufgabe, steil bergauf oder bergab gehende Flächen zu erkunden, und falls dort vereinzelte Rinder waren, sie zur großen Gruppe zu treiben. Anja und ich hatten den größten Spaß! Wir trieben unsere Pferde an, die die Hügel hinaufschossen und sich währenddessen einen Wettkampf lieferten. Was für ein Wahnsinnsgefühl! Wir lachten uns schlapp, nur wegen dem Adrenalin, das durch unsere Adern schoss, provoziert durch die Schnelligkeit unserer Pferde und dem Naturschauspiel um uns herum. Andy (Phil fuhr mit der anderen Gruppe auf dem Motorrad) schüttelte nur den Kopf, wenn wir uns der Gruppe wieder angeschlossen hatten um dann wieder losgaloppierten um die nächsten Flächen abzusuchen, konnte sich aber ein Lächeln nicht verkneifen. Alle Rinder versammelt (nach zwei Stunden!) ging es nun darum, die Menge zusammenzuhalten und sie in die Gehege zu treiben. Gar nicht so einfach. Ocka biss die Rinder sogar ins Hinterteil, um ihnen zu sagen, wo es langgeht! Mutig stürzte er sich mitten in die Herde, wenn es sein musste. Ein super tolles Pferd, das seine Arbeit liebt.

Wir sattelten die Pferde ab, während die andern die Motorräder verstauten. Es waren drei männiche Kälber dabei, die wir aussortierten. Wieder hieß es die Tiere einzufangen und auf den Boden zu kriegen. Bei Kälbern gestaltet sich das schon etwas schwieriger, da sie wesentlich mehr auf die Waage bringen als Schafe. Phil wollte uns anhand des ersten Kalbes zeigen, woran man erkennt, dass es bereits kastriert worden war, als er feststellen musste, dass dieses noch immer ein kleiner Stier war. Es wurde nicht langegefackelt : Skalpell und Desinfektionsmittel und los. Die « OP » dauerte ganze zwei Sekunden. Phil durchführte einen kleinen präzisen Schnitt am Hodensack, zog die Hoden raus und schmiss sie in die Runde. Jeder ging ein paar Schritte zurück. Beim zweiten Kalb, spritzte eine kleine Fontäne raus – und landete zielsicher auf Dokus Ausschnitt und Gesicht. Dass sie eine weiße Bluse trug, machte es nicht besser. Ihren Würgereiz unterdrückend, machte sie sich auf den Weg um sich umzuziehen. Vorsichtshalber ging jeder noch ein bisschen mehr rückwärts.

Jetzt haltet euch fest, denn dies ist nichts für sensible Mägen. Beim letzten Kalb, landeteten die Hoden nicht auf dem Boden, sondern in Mendis Händen und kurz darauf in seinem Magen. Ja, richtig gehört. Andere Länder, andere Sitten (Da wo Mendi herkommt, wird dies als Delikatesse angesehen). Das werde ich auf jeden Fall niemals vergessen. Sogar Phil hatte es in diesem Moment die Sprache verschlagen.

Dann hieß es schon wieder Abschied nehmen.