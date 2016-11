Cargolux bringt Solar Impulse sicher nach Hause

So groß wie die 747



Das mit 17.000 Solarzellen ausgestattete Flugzeug ist so groß (Spannweite) wie eine Boeing 747, wiegt aber nur 1,5 Tonnen und fliegt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Es wurde in der Boeing in Einzelteilen transportiert.

Ende Juli war die Premiere einer Weltumrundung in einem Solarflugzeug in Abu Dhabi zu Ende gegangen (► Link ). Von dort aus brachte eine mächtige Boeing 747 den zierlichen Solarflieger am Dienstag nach Hause. Die Cargolux-Maschine landete auf dem überwiegend als Militärflugplatz genutzten Airport in Dübendorf nahe Zürich.

Der Schweizer Betrand Piccard hatte die 42.000 Kilometer rund um die Welt am 9. März 2015 in Abu Dhabi in Angriff genommen und war am 26. Juli 2016 gemeinsam mit André Borschberg, mit dem er sich am Steuer abwechselte, dort wieder gelandet.