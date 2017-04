Sting zündet ein Feuerwerk der Musik

Vor einer ausverkauften Halle startet Sting eine gewaltige Party für seine Fans aus Luxemburg und der Großregion. Sein Konzert zählt zu den absoluten musikalischen Highlights dieses Jahres.

Sting hat vor kurzem sein zwölftes Album "57th & 9th" auf den Markt gebracht. Sting ist seit vier Jahrzehnten erfolgreich im Musikgeschäft. Mit seiner Band The Police und als Solokünstler verkaufte er 100 Millionen Alben.

Über sein neuestes Album sagt er:" "57th & 9th" ist rockiger als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe". Benannt ist das Album nach einer Straßenkreuzung in New York, die er auf dem Weg ins Studio überqueren muss.