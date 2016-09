Porte-Ouverte in der Druckerei

Hochmoderne Technik und jede Menge Papier stehen beim Tag der offenen Tür in unserer Druckerei auf dem Programm. Am Samstag u. Sonntag (17./18. September) laden wir Sie herzlich in die Druckerei zu uns ein!

Am Tag der offenen Tür erfahren Sie aus ersten Hand, wie eine Zeitung aus dem Hause Editpress produziert wird. In Führungen werden die verschiedenen Produktionsbereiche der Druckerei des Verlagshauses auf Sommet in der rue Henri-Koch in Esch/Alzette gezeigt.

Dabei darf man einen Blick hinter die Kulisse der Zeitungsmacher von Tageblatt, Le Quotidien, Le Jeudi und L´essentiel werfen.