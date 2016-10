Auf der Suche nach Optimismus

Sinn und Zweck der Veranstaltung, die die Deutsche Bank Luxemburg jedes Jahr gemeinsam mit der Börsenzeitung organisiert, ist es, sich über Themen wie Finanzstabilität, Währungsunion oder FinTech auszutauschen. Für die Deutsche Bank Luxemburg ist dieses Jahr dabei ein schönes Jubiläum. Einerseits handelt es sich um die 25. Ausgabe der Veranstaltung - und andererseits ist es gleichzeitig 25 Jahre her, dass die Deutsche Bank Luxemburg in ihren derzeitigen Hauptsitz auf Kirchberg eingezogen ist. In Luxemburg ist das Finanzinstitut seit nunmehr 46 Jahren vertreten.

In den Jahren waren viele spannende Redner eingeladen: Mit dabei waren Hans Tietmeyer (Präsident der Deutschen Bundesbank); Jürgen Schremp (Geschäftsführer von Daimler-Benz), Joseph Ackermann (Geschäftsführer Deutsche Bank), Gerhard Cromme (ThyssenKrupp), Johannes Teyssen (E.On) und Axel Weber (Deutsche Bundesbank). Am Montagabend startete die Veranstaltung mit einer Begrüßung durch Frank Krings, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Luxemburg. Er unterstrich, dass die Deutsche Bank insgesamt derzeit „nicht in Topform“ sei, und dass viele Hausaufgaben zu erledigen seien.

„Wir sind aber zuversichtlich“, was die Zukunft angeht, so Krings weiter. In Luxemburg werde man jedenfalls „auch dieses Jahr ein erfreuliches Ergebnis präsentieren.“ Doch im Gegensatz zur Bank und zu Europa sei das Land Luxemburg derzeit in Topform, sagte Finanzminister Pierre Gramegna. Der Finanzplatz sei heute besser aufgestellt als je zuvor, und die Deutsche Bank gehöre in Luxemburg ganz einfach zu unserer Landschaft. Und auch für die Zukunft ist der Finanzminister zuversichtlich. Luxemburg schaue in die Zukunft, und baue auf positive und optimistische Projekte, wie etwa die Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel.