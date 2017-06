Auto rast in Fußgänger

In der englischen Stadt Newcastle ist am Sonntag ein Auto in eine Fußgängergruppe gefahren, drei Kinder und drei Erwachsene wurden nach Angaben des Rettungsdienstes verletzt. Die Polizei nahm eine 42-jährige Frau fest und teilte mit, sie gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Der Zwischenfall ereignete sich vor einem Sportzentrum, in dem eine Veranstaltung zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan stattfand.

