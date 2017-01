Dieser Mann hat 29 Menschen gerettet

Zuletzt war Grbic im Oktober als Lebensretter im Einsatz. Ein 16-jähriges Mädchen kletterte über das Geländer der Pancevo-Brücke und stürzte sich in die tosende Donau.

"Ich saß in meiner Taverne, als ein Nachbar reinkam und sagte, jemand sei von der Brücke gesprungen", erinnert sich Grbic. Wie viele Male zuvor setzte er sich in sein Boot und fischte die Lebensmüde aus dem Wasser.

Viele Verzweifelte in Belgrad wählen die Pancevo-Brücke, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Die Donau ist hier fast einen Kilometer breit, im Nebel ist das andere Ufer kaum auszumachen.

Wer hier springt, wird viele Kilometer vom Fluss mitgerissen. Im Winter liegt die Wassertemperatur kaum über null Grad. Nach 15 bis 20 Minuten trete der Tod durch Unterkühlung ein, sagt Grbic. Manche stürben auch an Herzstillstand, wenn sie die 20 Meter in die Tiefe springen.

"Aber die, die lebend unten ankommen, haben einen Überlebensreflex: die schreien und schwimmen", ist die Erfahrung des Fischers. Das ist Grbics Chance, sie zu retten. Die Suizidrate in Serbien ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr hoch. 25 bis 30 Menschen springen im Schnitt jedes Jahr von Belgrader Brücken. "Aber das sind nur die registrierten Fälle", sagt Sasa Knezevic von der örtlichen Wasserpolizei.

Mit Videoüberwachung versucht die Polizei Selbstmörder zu retten, doch die nächste Polizeistation liegt 15 Minuten von der Pancevo-Brücke entfernt. Knezevic und Grbic kennen sich inzwischen gut. "Ohne ihn hätten viele nach dem Sprung in den Fluss nicht gerettet werden können", sagt der Polizist über den Fischer.

Grbics Einsatz als Lebensretter über zwei Jahrzehnte hinweg hat ihm auch offizielle Anerkennung eingebracht. Eine Wand in seinem Restaurant am Donauufer ist voll mit Auszeichnungen und Zeitungsartikeln über sein heldenhaftes Engagement. Die meisten Selbstmordversuche seien Hilferufe, ist Grbic überzeugt. Warum sonst würden die meisten am helllichten Tag springen? "Die wollen gesehen werden", sagt er.

Wer wirklich sterben wolle, der springe von der Brankov-Brücke auf das betonierte Ufer der Sava. Von den 29 Menschen, die er gerettet hat, habe seines Wissens nach nur einer einen zweiten Selbstmordversuch unternommen - und zwar von der Brankov-Brücke.

Grbic denkt oft darüber nach, was wohl aus den Menschen geworden ist, die er aus dem Fluss gezogen hat. Aber nur zwei der 29, zwei junge Frauen, haben sich danach wieder bei ihm gemeldet. Eine - inzwischen Mutter - habe erst danach verstanden, "wie wertvoll das Leben ist", erzählt Grbic.

"Ein Psychiater hat mir gesagt, dass diese Menschen unendlich dankbar seien, aber sich schämten, mir unter die Augen zu treten." Dennoch wüsste Grbic gerne, wie es den Geretteten weiter ergangen ist. "Schließlich habe ich ihnen ein zweites Leben geschenkt."