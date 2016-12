Volles Haus beim 44. "Microfono d’oro"

Am Samstag fand im Atikuss in Zolver die 44. Auflage des Gesangswettbewerbs für Kinder "Microfono d’oro" statt. Aufgeteilt in drei Alterkategorien (5-9, 10-13 und 14-18 Jahre), stellten die Kleinen ihr Talent unter Beweis und ernteten tosenden Beifall vom zahlreich erschienenen Publikum.

Als Ehrengast war am Samstag der bekannte italienische Sänger Povia eingeladen.

Der "Microfono d’oro" wird in Luxemburg seit Anfang der 1970er Jahre ausgerichtet. Organisiert wird die Veranstaltung von der Vereinigung "Umbri nel Lussemburgo".