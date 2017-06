Einmal im Jahr treffen sich Hip-Hop-Tänzer aus der ganzen Welt bei der Breakin’ Convention.. Kurator und Leiter des Festivals ist der britische Hip-Hop-Pionier und Spoken-Word-Künstler Jonzi D. Er hat die Breakin’ Convention 2004 ins Leben gerufen, ihre Heimat ist das Londoner Sadler’s Wells Theatre. Aber die Convention geht auch auf Tour – und macht dieses Jahr bereits zum zweiten Mal einen Aufenthalt in Luxemburg: Am Samstag und am Sonntag vor dem Grand Théâtre in Luxemburg-Stadt